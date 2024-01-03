Dolar
29.77
Euro
32.50
Altın
2,038.19
ETH/USDT
2,207.50
BTC/USDT
42,435.00
BIST 100
7,429.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail güçleri, Kudüs Cebel Mukaber kasabasında, baskın düzenleyerek gözaltına aldıkları ailenin evini iş makinalarıyla yıkıyor
logo
Dünya

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri 2023'te yaklaşık 11 bin Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin 2023 yılında yaklaşık 11 bin Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri 2023'te yaklaşık 11 bin Filistinliyi gözaltına aldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyeti'nden, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetiyle ortak yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "İsrail askerleri, 2023 yılında Batı Şeria ve Kudüs'te ayrıca 7 Ekim öncesi Gazze'de 11 bin Filistinliyi gözaltına aldı." denildi.

Bunlardan 300'ünü kadınların, 1085'ini çocukların oluşturduğu ifade edilen açıklamada, bu sayının Gazze'de 7 Ekim sonrası alıkonulanları kapsamadığı aktarıldı.

"Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den sonra 5 bin 500 kişinin gözaltına alındığı" kaydedilen açıklamada, bu rakamın da Gazze Şeridi'nde 7 Ekim sonrası alıkonulanları kapsamadığının altı çizildi.

Gazze'de 7 Ekim'den sonra alıkonulanların sayısına ilişkin henüz net veriler elde edilemediğini kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ heyetini kabul etti
Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliği'ne özel tren seferi yapılacak
Türk Kızılayın 2'nci gemiyle gönderdiği yardım malzemeleri tırlarla Gazze'ye ulaştırılıyor
Bodrum'da ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışılan kaçak inşaat tespit edildi

Benzer haberler

İsrailli analist Barnea: "Aruri suikastı, esirlerin hayatı üzerine oynanmış bir kumar"

İsrailli analist Barnea: "Aruri suikastı, esirlerin hayatı üzerine oynanmış bir kumar"

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri 2023'te yaklaşık 11 bin Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ile Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi

Fransa ve Almanya, İsrailli bakanların "Gazze'deki Filistinlilerin göç etmeleri" çağrısına tepki gösterdi

Fransa ve Almanya, İsrailli bakanların "Gazze'deki Filistinlilerin göç etmeleri" çağrısına tepki gösterdi
HRW: İsrail, dış dünyayla tüm iletişimini kestiği Gazzeli işçileri haftalarca alıkoydu

HRW: İsrail, dış dünyayla tüm iletişimini kestiği Gazzeli işçileri haftalarca alıkoydu
Türk Kızılayın 2'nci gemiyle gönderdiği yardım malzemeleri tırlarla Gazze'ye ulaştırılıyor

Türk Kızılayın 2'nci gemiyle gönderdiği yardım malzemeleri tırlarla Gazze'ye ulaştırılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet