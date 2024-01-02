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Dünya

İsrailli STK: İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısı 8 bin 600'e yükseldi

İsrail merkezli insan hakları örgütü, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 661 Filistinlinin alıkonulduğunu belirtti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
İsrailli STK: İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısı 8 bin 600'e yükseldi

Kudüs

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sayısının 8 bin 600'e yükseldiği belirtildi.

İsrail merkezli "HaMoked" insan hakları örgütü, İsrail Cezaevleri İdaresine dayandırdığı verileri yazılı açıklamayla paylaştı.

Açıklamada, 2024 yılı itibarıyla İsrail hapishanelerinde 8 bin 600 Filistinlinin bulunduğu, bunlardan 2 bin 114’ünün hüküm giydiği, 2 bin 534’ünün yargılanma sürecinin devam ettiği, 3 bin 291’inin ise “idari tutuklu” olarak hapiste tutulduğu ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 661 Filistinliyi alıkoyduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca "İsrail'in tutuklulara muamelesinde, eşitlik, onur, aile hayatı ve eğitim gibi insan haklarını ihlal ettiği ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğu" vurgulandı.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 550'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığı, bunların yaklaşık 1300'ünün Hamas ile bağlantılı olduğu iddia edilmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden yapılan ortak açıklamada da 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 4 bin 910'a yükseldiği bildirilmişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması, işgal altındaki topraklarda Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

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