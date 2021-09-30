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Dünya

Filistin direniş grupları: İsrail saldırılarına sert tepkiler verilecek

Filistin direniş grupları, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına "sert tepkiler" verileceğini açıkladı.

Abdelrahman Fathy Ramadan Mohamed, Ekrem Biçeroğlu   | 30.09.2021
Filistin direniş grupları: İsrail saldırılarına sert tepkiler verilecek Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Filistin direniş gruplarını içinde barındıran Ortak Operasyon Odası, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 3 Filistinlinin İsrail ordusu tarafından şehit edilmesi üzerine yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, direniş güçlerinin tüm Filistin'deki olayları ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, İsrail güçlerinin Filistin topraklarında yaptığı düşmanlıkta, masum Filistinlilere karşı işlediği suçlarda artış yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere karşı yaptığı saldırılara "özel türden sert tepkiler verileceği" bildirildi.

Direniş grupları ayrıca, İsrail'in saldırılarına devam etmesi durumunda verilen tepkilerle oluşacak olaylar silsilesinden yine İsrail'in sorumlu olacağı vurgulandı.

İsrail'in masum sivilleri katlederek kırmızı çizgiyi aştığı ifade edilirken, son günlerde Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için yas tutulduğu belirtildi.

İsrail ordusu ve polisi tarafından bugün, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde biri kadın olmak üzere 3 Filistinli öldürüldü ve iki kişi de yaralandı.

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