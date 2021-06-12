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Dünya

Filistin destekçileri, G7 ülkelerinden İsrail'e verdikleri desteği kesmelerini istedi

İngiltere'nin başkenti Londra’da düzenlenen gösteride, G7 Zirvesi'ne katılan liderlere İsrail'e verdikleri siyasi ve askeri desteği kesmeleri çağrısı yapıldı.

Hasan Esen   | 12.06.2021
Filistin destekçileri, G7 ülkelerinden İsrail'e verdikleri desteği kesmelerini istedi Fotoğraf: Hasan Esen/AA

Londra

Göstericiler, Başkanlık binası 10 Numara önünde toplandı. İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukların isimleri, yaşları ve fotoğraflarına yer verilen gösteride, sık sık "Özgür Filistin" ve "İşgale son" sloganları atıldı.

Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da taşındığı gösteride, İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn liderlerine de tepki gösterildi.

Burada bir konuşma yapan Filistin'in İngiltere'deki misyonunun başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, adalet istediklerini belirterek, Filistinli mültecilerin geri dönme hakkının desteklenmesi çağrısında bulundu.

İngiliz Parlamentosunun 2014'te Filistin'i devlet olarak tanıyan bir tasarıyı kabul ettiğini hatırlatan Zomlot, Başbakanlık binasını işaret ederek "Daha ne bekliyorlar? Filistin devletini tanıyın. Bunun yapılmaması demokratik değil." dedi.

İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn ise konuşmasında, "Taleplerimiz çok açık. Batı Şeria'nın işgaline son verin, tüm yerleşimcileri çekip yerleşim yerleri politikasına son verin, Gazze'deki ablukaya son verin." diye konuştu.

Gazze'deki insanların dışarıya çıkamadığına, gıda ve su sıkıntısı yaşadıklarına işaret eden Corbyn, "G7'nin 'Filistin'deki işgale son verin, İsrail'e silah satışına son verin, Filistinli mültecileri destekleyin, Filistin halkının haklarını tanıyın' denilerek tamamlanması harika olurdu." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren gösteri, olaysız sona erdi.


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