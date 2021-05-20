Euro
10.22
Dolar
8.37
BIST 100
1,450.96
Altın
1,878.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BM 67. Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. -VTR-
logo
Dünya, Filistin Saldırı Altında

Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib'in gözaltı süresi yeniden uzatıldı

İsrail polisince gözaltına alınan Filistin 1948 İslami Hareketi Kuzey Kanadı Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib'in gözaltı süresinin 4 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout,Halime Afra Aksoy,Ekrem Biçeroğlu   | 20.05.2021
Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib'in gözaltı süresi yeniden uzatıldı

Kudüs

İsrail polisince gözaltına alınan Filistin 1948 İslami Hareketi Kuzey Kanadı Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib'in gözaltı süresinin 4 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Aynı zamanda İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi (YATK) bünyesindeki Özgürlükler Komisyonunun başkanlığını da yürüten Şeyh Hatib’in avukatı Ömer Hamayse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin gözaltı süreciyle ilgili bilgi verdi.

Hayfa'daki İsrail Sulh Ceza Mahkemesi'nin Şeyh Hatib'in gözaltı süresini 4 gün daha uzattığını aktaran Hamayse, "Savcılık gözaltının 8 gün uzatılmasını talep ettiği. Ancak buna itiraz ettik ve mahkeme, polisin Şeyh Hatib ile ilgili soruşturmayı tamamlaması için 4 gün uzatılmasına karar verdi." dedi.

Hamayse, soruşturma sırasında çarpıcı gelişmeler olmadıkça müvekkilinin pazartesi günü serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Şeyh Hatib'in serbest kalacağı yönündeki temennisini ifade eden Hamayse, Şeyh Hatib'in gözaltının konumu nedeniyle gerçekleştirilen siyasi bir kovuşturma olduğunu bildirdi.

Avukat, İsrail polisinin Şeyh Hatib'i, "yasaklı örgüt üyeliği, şiddet olaylarına destek ve kışkırtma yapmak" suçlamasıyla gözaltına aldığına işaret ederek, bu iddiaları reddetti.

Mahkeme önünde gözaltı politikası protesto edildi

İsrail Kamu Kuruluşu KAN'ın haberine göre de duruşma sırasında mahkeme binası önünde toplanan yaklaşık 200 kişi gözaltı kararını protesto etti.

Göstericiler, Şeyh Hatib'in posterlerinin yanı sıra düşünce özgürlüğünü talep eden ve gözaltı politikalarını kınayan pankartlar taşıdı.

Hamayse, daha önceki açıklamalarında, Hatib'in 14 Mayıs'ta İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kanna beldesinde gözaltına alındıktan bir gün sonra mahkemeye çıkarıldığını ve gözaltı süresinin 5 gün uzatılmasına karar verildiğini ifade etmişti.

Ürdün-Filistin sınırında sızmaya çalışan 2 Ürdünlünün de gözaltı süresi uzatıldı

Öte yandan, İsrail mahkemesi, Ürdün-Filistin sınırında sızmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 Ürdünlünün de tutukluluk süresinin uzatılmasına karar verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı (FKÖ) Filistin Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Hayfa'daki İsrail Sulh Ceza Mahkemesinin, Halife el-Anuz ve Musab ed-Dacce isimli Ürdünlüler hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanması için uzatma kararı aldığı belirtildi.

Ürdünlülerin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatıldığı belirtilen açıklamada, kararın avukatları katılmadan sanıkların katılımıyla gizli bir oturumda alındığı bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 587 bin 884'e yükseldi
DTÖ, aşılarda fikri mülkiyetin kaldırılmasını yeterli bulmuyor
DSÖ Avrupa Direktörü, onaylanmış Kovid-19 aşılarının tüm varyantlara karşı koruma sağlayabildiğini söyledi
Hindistan Dışişleri Bakanlığından Delhi Eyalet Başbakanı'nın 'Singapur varyantı' açıklamalarına tepki
Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların yaklaşık yarısı obezite hastası

Benzer haberler

Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib'in gözaltı süresi yeniden uzatıldı

Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib'in gözaltı süresi yeniden uzatıldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri ramazan ayı başından bu yana 850 Filistinliyi gözaltına aldı

Thodex soruşturmasında şirketin finans uzmanı gözaltına alındı

Thodex soruşturmasında şirketin finans uzmanı gözaltına alındı
İsrail polisi Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Fransa’da gözaltına alınan Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Bertrand Heilbronn serbest bırakıldı

Fransa’da gözaltına alınan Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Bertrand Heilbronn serbest bırakıldı