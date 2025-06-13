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"Huzur İstanbul" uygulamasında 949 kişi yakalandı

Polis ekiplerinin "Huzur İstanbul" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 446 şüphelinin de aralarında yer aldığı 949 kişi gözaltına alındı.

Mustafa Mert Karaca  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
"Huzur İstanbul" uygulamasında 949 kişi yakalandı

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğünün koordinesindeki uygulama dün iki aşamalı yapıldı.

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İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde 215 noktada 1421 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada 22.00-23.59 saatlerinde 1363 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında 344 bin 996 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 446 şüphelinin de bulunduğu 949 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 19 ruhsatsız ve 8 kurusıkı tabanca, 7 tüfek ile 310 fişek ele geçirildi. Bunun yanı sıra 1,2 kilogram uyuşturucu, 1703 uyuşturucu hap ile bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 lira ile 101 dolar bulundu.

Ekiplerce 326 umuma açık iş yeri denetlendi, bir yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yapıldı.

Trafik ekiplerince 43 bin 212 araç ve 2 bin 662 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 350 araç ile 29 sürücüye işlem uygulandı, 6 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde 1 milyon 190 bin 444 liralık trafik cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

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