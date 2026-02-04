Dolar
Dünya

Filipinler'in güneyinde çıkan yangında 1000'den fazla ev yandı

Filipinler'in güneyindeki Tawi-Tawi adasına bağlı Bongao bölgesinde çıkan yangında 1000'den fazla ev yandı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Filipinler'in güneyinde çıkan yangında 1000'den fazla ev yandı

Ankara

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Bongao bölgesinde dün akşam yerel saatle 22.00 civarında çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Bölgede yaşayan bir yerel kaynak, AA muhabirine, 1000'den fazla evin yandığını, yaklaşık 5 bin kişinin başka bölgelere sığınmak zorunda kaldığını söyledi.

​​​​​​​Yetkililer, yaklaşık 4 saat süren yangından etkilenen ailelerin karadan ve denizden tahliye edildiğini, olayda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Alevlerin tamamen söndürüldüğünü aktaran yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve hasar tespiti için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

