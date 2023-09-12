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Dünya

Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in Namuac bölgesinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Namuac bölgesinin 73 kilometre kuzeyi olduğunu bildirdi.

41,3 kilometre derinlikte meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Ülkede haziranda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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