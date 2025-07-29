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İstanbul'da havai fişek ile meşalelerin satışı ve kullanımı yasaklandı

İstanbul Valiliği, kent genelinde havai fişek, işaret fişeği ile meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ile kullanımının 28 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Selami Küçükoğlu  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
İstanbul'da havai fişek ile meşalelerin satışı ve kullanımı yasaklandı

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, yazın etkisini göstermesiyle ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangını vakalarında artış yaşandığı belirtildi.

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Daha önce yayımlanan genelgeyle herkesi derinden sarsan bu yangınların önüne geçebilmek için ormanlık alanlara girişlerin 23 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığı, bunlara ek bazı tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır. ⁠İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymayan işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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