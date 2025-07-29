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Bursa'nın Orhaneli-Harmancık hattındaki orman yangınına müdahale 4. gününde sürüyor

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 4. gününde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Cem Şan, Mustafa Bikeç, Orhan Kuzu, Ömer Ürer  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Bursa'nın Orhaneli-Harmancık hattındaki orman yangınına müdahale 4. gününde sürüyor Fotoğraf: Mustafa Bikeç/AA

Bursa/Karabük

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek burada etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Gece saatlerinde alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı Çakmak ve Çamoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda ekipler büyük uğraşlar verdi. İki mahalle arasındaki yola kadar inen yangına hızlı müdahale eden ekipler, alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.

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Gece karadan devam eden çalışmalara, günün ağarmasıyla uçak ve helikopterler de katılıyor.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarla yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.

Öte yandan yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolunda ulaşım gece yeniden sağlanmaya başlandı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Karabük'teki orman yangını nedeniyle 4 mahalle ve 1 köy tedbiren boşaltıldı 

Merkeze bağlı Kahyalar köyündeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bu arada, güvenlik gerekçesiyle Kahyalar köyü Kabaoğlu ve Çakırlar mahalleleri ile Kaleköy merkez ve Sarıkonak mahalleleri tedbiren tahliye edildi.

Valilikten açıklama

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada da Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden yangınlarla eş zamanlı olarak, merkez ilçeye bağlı Kahyalar köyünde çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarını, Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt'un incelediği belirtildi.

Yangına ilk andan itibaren 4 helikopter, 174 araç ve 481 personelle hızlı ve etkili şekilde müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Güvenlik gerekçesiyle Kahyalar köyü Kabaoğlu ve Çakırlar mahalleleri ile Kaleköy merkez ve Sarıkonak mahalleleri tedbiren tahliye edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması adına devletin tüm kurumlarının sahada görev başında olduğunu, vatandaşların can ve mal güvenliği için tüm önlemlerin titizlikle alındığını bildirdi.

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