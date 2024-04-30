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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fetih ve Hamas, ortak komiteleri yeniden faaliyete geçirme konusunda anlaştı

Fetih ve Hamas hareketlerinin, Gazze'ye yönelik saldırılar karşısında ortak bir duruş sergilenmesi ve iki hareket arasındaki ortak komiteleri yeniden faaliyete geçirme konusunda anlaştığı belirtildi.

Awad Rjoob, Gülşen Topçu  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Fetih ve Hamas, ortak komiteleri yeniden faaliyete geçirme konusunda anlaştı

Ramallah

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Fetih ve Hamas arasında, Çin'in başkenti Pekin'de ulusal diyalog toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, taraflar, yaşamaları muhtemel sorunların çözülmesi için ortak komitelere yeniden işlerlik kazandırılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Taraflar ayrıca, Yahudi yerleşimcilerin köy ve kasabalara düzenlediği saldırılar ile Mescid-i Aksa'ya baskınlarıyla mücadele için Batı Şeria ve Kudüs'teki çalışmaları koordine etmek gerektiğini ifade etti.

Tüm Filistinli grupların, Filistin halkının tek meşru temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altına dahil edilmesiyle ulusal birliğin tesis edilmesi ve bölünmenin sona erdirilmesinin gerekliliğini vurgulayan hareketler, Gazze'ye yönelik saldırılar karşısında ortak bir duruş sergilenmesi, soykırımın durması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi ve yardım girişlerinin koordine edilmesinin zaruri olduğunu kaydetti.

Haberde, söz konusu toplantının ne zaman yapıldığına ve katılımcıların isimlerine ilişkin bilgi verilmedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien ise yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli tarafların derinlemesine ve samimi bir diyalog gerçekleştirdiğini ve pek çok ihtilaflı konuda ilerleme kat ettiğini dile getirdi.

Fetih ve Hamas hareketleri, aralarındaki sorunları çözmek için geçen şubat ayında da Moskova'da benzer bir toplantı gerçekleştirmişti.

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