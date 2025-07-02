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Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmayacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 6-7 Temmuz'da Brezilya'da düzenlenecek 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Çin Devlet Başkanı Şi, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmayacak

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, düzenlediği basın toplantısında, Şi'nin Brezilya'daki zirveye katılmayacağını söyledi.

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Mao, Çin Başbakanı Li Çiang'ın zirvede ülkeyi temsil edeceğini belirtti.

BRICS ülkelerinin liderleri, yıllık zirvelere sırayla ev sahipliği yapıyor.​​​​​​​

Çin, ilki 2009'da Rusya'da düzenlenen zirvelere Devlet Başkanı düzeyinde katılım sağlamıştı.

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesi, geçen haftaki haberinde Şi'nin programındaki bir çakışmadan dolayı zirveye katılamayabileceğini bildirmişti.

Haberde Şi'nin bir yıldan kısa sürede Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile iki kez görüştüğü aktarılmıştı.

Yeni zirve Rio de Janeiro'da

17. BRICS Liderler Zirvesi, Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde 6-7 Temmuz'da düzenlenecek.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, dünya ekonomisinde önemli yere sahip.

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