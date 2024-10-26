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Dünya

FBI, Trump için işaretli oy pusulalarının yırtıldığını gösteren sahte videoyu Rusya'nın hazırladığını bildirdi

ABD'li yetkililer, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump için postayla gönderilen oy pusulalarının Pensilvanya'da imha edildiğini gösteren sahte videonun arkasında Rus aktörlerin olduğunu doğruladı.

Şilan Turp  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
FBI, Trump için işaretli oy pusulalarının yırtıldığını gösteren sahte videoyu Rusya'nın hazırladığını bildirdi

Ankara

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (CISA) yetkileri, 24 Ekim'de sosyal medyada yayılan ve oy pusulalarının Trump için işaretlenmiş olanlarının yırtıldığını gösteren videoya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yerel seçim yetkililerinin videodaki zarf ve materyallerin "kurula ait ya da kurul tarafından dağıtılan gerçek materyaller olmadığını" açıkladığını aktaran yetkililer, "Rus aktörlerin geçmişteki dezenformasyon faaliyetleri de dahil olmak üzere daha önceki faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, postalanan oy pusulalarının Pensilvanya'da yırtıldığını gösteren sahte videonun Rus aktörler tarafından hazırlandığını değerlendirdiklerini" bildirdi.

Yetkililer, bu eylemin, "Rusya'nın ABD seçimlerinin dürüstlüğü hakkında asılsız iddialar ortaya atma ve Amerikalılar arasındaki bölünmeleri körükleme yönündeki geniş çaplı çabalarının bir parçası" olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın, ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesi ve sonrasındaki süreçte de benzer dezenformasyon faaliyetlerini sürdürmesini beklediklerini ifade etti.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, "sahte" olarak nitelendirdikleri videonun seçimleri nasıl etkileyebileceği konusunda "endişeli olduklarını" dile getirdi.

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