Dolar
34.78
Euro
36.77
Altın
2,632.92
ETH/USDT
4,003.80
BTC/USDT
99,998.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

FBI, sağlık sigorta şirketi CEO'sun firari katilini arama çalışmalarına dahil oldu

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ülkenin önde gelen sağlık sigorta şirketi UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ın firari katilini arama çalışmalarına dahil olduğunu bildirdi.

Şerife Çetin  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
FBI, sağlık sigorta şirketi CEO'sun firari katilini arama çalışmalarına dahil oldu Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

New York

Konuya ilişkin FBI'dan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, FBI'ın da saldırganı arama çalışmalarına dahil olduğu kaydedildi.

Thompson'ın firari katilinin yakalanması için bilgi sağlayanlara 50 bin dolara kadar ödül verileceği aktarılan açıklamada, saldırganın fotoğrafları da paylaşıldı.

ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık'ta New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Son 20 yıldır ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare için çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu.

NYPD, saldırının ardından düzenlenen basın toplantısında, kanıtların Thompson'ın özellikle hedef alındığını gösterdiğini ancak saldırının hangi saikle gerçekleştirildiği konusunda ellerinde henüz bir bilgi olmadığını açıklamıştı.

Manhattan'ın en işlek bölgesinde meydana gelen saldırı nedeniyle Noel sezonunda New Yorkluların güvenliği ve şehirdeki suç oranları tekrar gündemde.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile Doha'da görüştü
Bakan Fidan, farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele aldı
Bakan Fidan, Doha'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te depremzede bir aileyi ziyaret etti

Benzer haberler

FBI, sağlık sigorta şirketi CEO'sun firari katilini arama çalışmalarına dahil oldu

FBI, sağlık sigorta şirketi CEO'sun firari katilini arama çalışmalarına dahil oldu

ABD'de Trump'ın ekibi, Adalet Bakanlığıyla kabine adaylarına güvenlik soruşturması yapılmasında anlaştı

Trump, FBI Direktörlüğüne Kash Patel'i getireceğini açıkladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet