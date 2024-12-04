Dolar
34.73
Euro
36.62
Altın
2,651.24
ETH/USDT
3,831.10
BTC/USDT
95,750.00
BIST 100
9,886.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, ÇBK Mersin'i 65-64 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.
logo
Dünya

ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketinin CEO'su Thompson silahlı saldırıda öldürüldü

ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson, New York’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İslam Doğru  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketinin CEO'su Thompson silahlı saldırıda öldürüldü Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

New York

Polisin verdiği bilgiye göre Thompson, sabah saatlerinde Manhattan’da bir konferans için geldiği otele girerken silahlı saldırının hedefi oldu.

Maskeli olduğu ve pusuda beklediği belirtilen silahlı saldırgan, otel girişinde Thompson’ın göğsüne defalarca ateş edip olay yerinden önce koşarak daha sonra bisiklete binerek kaçtı.

Acil olarak Mount Sinai Hastanesine kaldırılan Thompson'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

New York'un kalabalık yerlerinden olan Manhattan yarımadasında gerçekleşen olay sonrası polis, güvenlik kamerası görüntüleri ile şüphelinin kaçış yönünü belirledi.

Yetkililer, saldırganın kentin en turistik ve yoğun noktalarından biri olan Central Park'a kaçarak izini kaybettirmek istediğini değerlendirdi.

Polis, görgü tanıklarına dayanarak saldırganın maske takmış beyaz bir erkek olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Son 20 yıldır ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare için çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Narin Güran cinayetinde "daraltılmış baz çalışması"na ilişkin ek bilirkişi raporu dava dosyasında
Araç satış, devir ve tescil yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de
Nevşehir'de otomobille öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 16'sı öğrenci 24 kişi yaralandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino'yu kabul etti

Benzer haberler

ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketinin CEO'su Thompson silahlı saldırıda öldürüldü

ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketinin CEO'su Thompson silahlı saldırıda öldürüldü

Pakistan'da araçlara yönelik silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet