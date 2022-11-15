Dolar
18.61
Euro
19.37
Altın
1,778.41
ETH/USDT
1,274.60
BTC/USDT
16,923.00
BIST 100
4,602.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının meydana geldiği alandan yayındayız KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törende konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
logo
Dünya

FBI, ABD vatandaşı Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile cinayetini soruşturacak

İsrail Savunma Bakanı Gantz, ABD’nin kararına tepki göstererek, soruşturmayla ilgili ABD ile “iş birliği yapmayacaklarını” duyurdu.

Mücahit Aydemir   | 15.11.2022
FBI, ABD vatandaşı Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile cinayetini soruşturacak

Kudüs

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), Amerika vatandaşı Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile’nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

İsrail’in “Kanal 14” televizyonunun aktardığına göre, ABD Adalet Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin ölümüyle ilgili FBI’ın soruşturma başlattığı konusunda İsrail Adalet Bakanlığı'nı bilgilendirdi.

Süreç sonunda, olaya dahil olan İsrail askerlerinin soruşturulması için ABD'nin talepte bulunabileceği belirtildi.

ABD’nin kararı, 20'den fazla ABD’li senatörün, bağımsız bir FBI soruşturması çağrısında bulunan bir ortak mektup imzalamasının ardından geldi.

Kararı memnuniyetle karşılayan ABD’li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu, Amerikan vatandaşı ve gazeteci Şirin Ebu Akile’nin vurularak öldürülmesine ilişkin adalet ve hesap verebilirlik arayışında gecikmiş ancak gerekli ve önemli bir adımdır.” ifadelerine yer verdi.

İsrail’den ABD’nin kararına tepki

Öte yandan İsrail, ABD’nin kararına tepki gösterdi.

Savunma Bakanı Benny Gantz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Adalet Bakanlığı'nın Şirin Ebu Akile'nin ölümünü soruşturma kararı ciddi bir hatadır.” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, “ayrıntılarının Amerikalı yetkililerle de paylaşıldığı profesyonel ve bağımsız bir soruşturma yürüttüğünü” ileri süren Gantz, “ABD'ye, herhangi bir dış soruşturmayla iş birliği yapmayacağımızı ve İsrail'in iç işlerine herhangi bir müdahaleye izin vermeyeceğimizi açıkça belirttim." değerlendirmesinde bulundu.

Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonuç, Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından hedef alınarak öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Olayda sorumluluğunu defalarca inkar eden ve Filistinli silahlı grupları sorumlu tutan İsrail ordusu, uluslararası tepkilerin ardından, 5 Eylül’de yayınladığı nihai raporunda, Ebu Akile'nin “yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğunu” duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Teröre destek veren ülkeler var
İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 58'i taburcu edildi, 23'ünün tedavisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan bazı liderlerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Bali'de MIKTA Liderler Zirvesi yapıldı
STK'lerden İstanbul'daki terör saldırısını kınayan ortak açıklama

Benzer haberler

FBI, ABD vatandaşı Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile cinayetini soruşturacak

FBI, ABD vatandaşı Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile cinayetini soruşturacak

İsrail, Filistinli bedevi köyü Arakib'i 209'uncu kez yıktı

İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da

Türkiye’ye gelen İsrailli turist sayısı bu yıl 5 kat arttı

Türkiye’ye gelen İsrailli turist sayısı bu yıl 5 kat arttı
Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar atandı

Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar atandı

İsrail Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini bu pazar Netanyahu'ya verecek

İsrail Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini bu pazar Netanyahu'ya verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet