Fas'ta geçen yılki depremden etkilenen 49 binden fazla yapının inşa ve onarım süreci devam ediyor
Fas, geçen yıl meydana gelen El-Huz merkezli depremin ardından 1000 evin onarımının tamamlandığını, 49 bin 632 evin inşaat ve tadilat çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Rabat
Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, 8 Eylül 2023'te meydana gelen depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşası ve imarı konusunda ilgili bakanlarla toplantı düzenledi.
Toplantının ardından yapılan açıklamada, Faslı ailelere hükümet desteğinden yararlanma ve evlerini onarma imkanından faydalanma çağrısında bulunuldu.
Depremde hasar gören kısmen ya da tamamen yıkılan evlerin eski haline getirilebilmesi için tüm imkanların seferber edildiği belirtilen açıklamada, 55 bin 142 yapı için imar izni verildiği kaydedildi.
Açıklamada, yaklaşık 1000 binanın onarım çalışmalarının tamamlandığı ve 49 bin 632 yapı için inşaat ve tadilat çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
Fas'ta 8 Eylül 2023 gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Depremde 2 bin 690 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 125 kişi yaralanmıştı.
Resmi makamların açıklamalarında, bölgedeki nüfusun üçte ikisine tekabül eden 2 milyon 800 bin kişinin depremden etkilendiği, yaklaşık 60 bin evin kısmen ya da tamamen yıkıldığı belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.