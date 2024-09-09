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Dünya

Fas'ın güneydoğusunda meydana gelen selde ölü sayısı 11'e yükseldi

Fas'ın güneydoğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışın neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

Ahmad Bentaher, Gülşen Topçu  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Fas'ın güneydoğusunda meydana gelen selde ölü sayısı 11'e yükseldi

Rabat

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Reşid el-Halefi basına yaptığı açıklamada, selde hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

Halefi, kuvvetli fırtına ve sel sonucu Tata vilayetinde 7, Tiznit ve Er-Raşidiyye'de 2'şer olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğini, Tata, Raşidiyye ve Tarudant'ta ise 9 kişinin kayıp olduğunu dile getirdi.

Son iki günde kaydedilen yağış miktarının, bölgenin yıl boyunca aldığı yağışın yaklaşık yarısına tekabül ettiğini kaydeden Halefi, sel nedeniyle 24 evin tamamen, 16'sının kısmen yıkıldığını, 93 yolun hasar gördüğünü, ulaşımın kesildiğini, elektrik, içme suyu ve telefon şebekelerinin de zarar gördüğünü aktardı.

Fas'ın Tata vilayetine bağlı Temnarat Beldesi Belediye Başkanı Ömer Behuş daha önce yaptığı açıklamada, şiddetli yağışın neden olduğu selde 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 15 kişinin kayıp olduğunu söylemişti.

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