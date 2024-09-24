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Dünya

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Trump Jr'dan, Zelenskiy'ye tepki

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, ABD'den milyarlarca dolar yardım alan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, babasını eleştirme hakkı olmadığını belirtti.

Muhammet Nazım Taşcı  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Trump Jr'dan, Zelenskiy'ye tepki

İstanbul

Trump Jr, Zelensky'nin The New Yorker dergisine verdiği ve eski ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna ihtilafını nasıl durduracağını bilmediğini belirttiği röportajına X'ten tepki gösterdi.

Zelenskiy'nin babasını eleştirme hakkı olmadığını kaydeden Trump Jr, "Amerikalı vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar fon alan yabancı bir lider ülkemize geliyor ve Cumhuriyetçi Partinin (GOP) başkan adayını eleştirme cüretini mi gösteriyor?" ifadesini kullandı.

Trump Jr, 15 Eylül'de Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan Ryan Wesley Routh'a atıfta bulunarak Zelenskiy'nin "Ukrayna yanlısı bir bağnazın babasına suikast girişiminden hemen sonra kullandığı ifadelerin utanç verici" olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, The New Yorker dergisine Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin verdiği röportajda, Donald Trump'a ve Başkan Yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance'e eleştirilerde bulunmuştu.

Trump'ın Ukrayna ihtilafını nasıl durduracağını bilmediğini ifade eden Zelenskiy, Vance'i "radikal" olarak nitelendirmiş ve Vance'in savaşı bitirme yönündeki planlarının Ukrayna'nın "topraklarından vazgeçmesi" anlamına geldiğini belirtmişti.

Öte yandan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya eyaletinde düzenlenen bir mitingde bugün yaptığı konuşmada, "O (Zelenskiy), onların (Demokratlar) bu seçimi kazanmasını çok istiyor." demişti.

Trump, ABD'den milyarlarca dolar yardım alan Zelenskiy'yi alaycı bir ifadeyle "tarihteki en büyük pazarlamacı" olarak nitelendirerek "Ülkeye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gidiyor." ifadesini kullanmıştı.

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