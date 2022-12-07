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Dünya

Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde futbol ve basketbol maçlarına 'yakıt krizi' engeli

Suriye'de Beşşar Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde, derinleşen yakıt krizi nedeniyle futbol ve basketbol maçlarının Ocak 2023'e kadar ertelendiği açıklandı.

Ethem Emre Özcan   | 07.12.2022
Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde futbol ve basketbol maçlarına 'yakıt krizi' engeli

Ankara

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, rejimin futbol ve basketbol federasyonları yaşanan yakıt krizini gerekçe göstererek tüm yaş kategorilerinde bu ay planlanan müsabakaları Ocak 2023'e kadar erteleme kararı aldı.

Krize "petrol sevkiyatlarındaki gecikme" ve "rejime uygulanan ekonomik yaptırımların' yol açtığını savunan rejim hükümeti, dün de kamu kurumlarında haftalık tatil günleri cuma-cumartesiye iki haftalığına pazarı da eklediğini açıklamıştı.

Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde son yıllarda sık sık yakıt krizi yaşanırken, havaların soğumasıyla bu kriz daha da derinleşti.

Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını terör örgütü PKK/YPG işgal ederken, ülkedeki petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.

Rejim yakıt ihtiyacının bir kısmını İran üzerinden, bir kısmını da PKK/YPG'yle yürüttüğü petrol ticareti üzerinden karşılamaya çalışıyor.

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