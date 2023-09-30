Ermenistan'dan açılan keskin nişancı ateşiyle Azerbaycan askeri şehit oldu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'dan keskin nişancı silahıyla açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
Bakü
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Basargeçer ilinin Zerkend köyü istikametindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilinin Aşağı Ayrım köyü istikametindeki mevzilerine öğle saatlerinde keskin nişancı silahıyla ateş açıldığı bildirildi.
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Açıklamada, açılan ateş sonucu Vüsal Orucov isimli askerin şehit olduğu belirtildi.
Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu kaydedilen açıklamada, şehit askerin ailesi ve yakınlarına taziye dilekleri iletildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.