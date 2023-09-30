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Dünya

Ermenistan'dan açılan keskin nişancı ateşiyle Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'dan keskin nişancı silahıyla açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Ruslan Rehimov  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Ermenistan'dan açılan keskin nişancı ateşiyle Azerbaycan askeri şehit oldu

Bakü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Basargeçer ilinin Zerkend köyü istikametindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilinin Aşağı Ayrım köyü istikametindeki mevzilerine öğle saatlerinde keskin nişancı silahıyla ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, açılan ateş sonucu Vüsal Orucov isimli askerin şehit olduğu belirtildi.

Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu kaydedilen açıklamada, şehit askerin ailesi ve yakınlarına taziye dilekleri iletildi.

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