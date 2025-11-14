Dolar
42.33
Euro
49.23
Altın
4,080.05
ETH/USDT
3,211.10
BTC/USDT
96,576.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu İsmail Yüksek, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Bulgaristan ile oynanacak maç öncesi Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Azerbaycan ile barış sağlanması bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacaktır

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan ile ülkesi arasında barışın sağlanmasının bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Azerbaycan ile barış sağlanması bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacaktır

Tiflis

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Mirzoyan, Gürcü mevkidaşı Maka Botchorişvili ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığındaki ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Botchorişvili, Gürcistan ile Ermenistan arasında stratejik ilişkilerin mevcut olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Botchorişvili, ikili görüşmede, bölgesele gelişmeleri de ele aldıklarını aktardı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde barış anlaşmasının paraflandığını anımsatan Botchorişvili, "Gürcistan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında 8 Ağustos'ta Washington'da imzalanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşılıyor. Bu tarihi anlaşma, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması yolunda gerçek bir adım olup, bölgenin uzun vadeli istikrarlı kalkınmasının önünü açıyor." ifadelerini kullandı.

Botchorişvili, bu yıl ilk kez Güney Kafkasya ülkeleri arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin temelini atmak amacıyla Tiflis'te Ermenistan-Gürcistan-Azerbaycan üçlü toplantısının düzenlendiğini hatırlatarak, "Gürcistan, bölgenin kalkınmasında, barışçıl ve istikrarlı gelişiminde her zaman önemli rol oynadı ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaya devam edecek." dedi.

"Bölgemiz kesinlikle bir kavşak noktası haline gelebilecek"

Mirzoyan da Tiflis'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan ile imzaladıkları barış anlaşmasının önemine dikkati çeken Mirzoyan, şunları kaydetti:

"Ermenistan ve Azerbaycan arasında ABD Başkanı'nın arabuluculuğunda sağlanan barışın, bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bölgemiz kesinlikle bir kavşak noktası haline gelebilecek. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki altyapının açılması, Ermenistan topraklarında uluslararası kalkınma programı, toprak bütünlüğü ve çeşitli ilkelere dayanan 'Trump Yolu', bize ilerleme için birçok fırsat sunuyor ve bunun sonucunda barış tesis edilecek."

Mirzoyan, daha sonra Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı enkazında incelemeler sürüyor
Çorum'da dolu nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı
İçişleri Bakanlığından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için meteorolojik uyarı
Hafta sonu yurdun iç ve doğu bölgeleri yağışlı olacak
Zeytinburnu'nda metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti

Benzer haberler

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Azerbaycan ile barış sağlanması bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacaktır

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Azerbaycan ile barış sağlanması bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacaktır

Azerbaycan, Kiev'deki büyükelçiliğine füze isabet etmesi nedeniyle Rusya'ya nota verdi

Rusya, "İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Kremlin ile temas kurduğu" iddiasını doğruladı

Karabağ'daki tarihi Cuma Mescidi işgalin sonlandırılmasının ardından onarılarak yeniden ibadete açıldı

Karabağ'daki tarihi Cuma Mescidi işgalin sonlandırılmasının ardından onarılarak yeniden ibadete açıldı
Pakistan Başbakanı Şerif: Dünya, Azerbaycan'ın cesur Silahlı Kuvvetlerinin Karabağ'ı kurtarışını hayranlıkla izledi

Pakistan Başbakanı Şerif: Dünya, Azerbaycan'ın cesur Silahlı Kuvvetlerinin Karabağ'ı kurtarışını hayranlıkla izledi
Savaşın ardından barışın inşası: Karabağ Zaferi’nin beş yıllık yansımaları

Savaşın ardından barışın inşası: Karabağ Zaferi’nin beş yıllık yansımaları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet