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Dünya

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

31.07.2021
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. 

Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Rusya'nın 5 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları nedeniyle Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kremlin'den açıklama

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye'deki orman yangınları ele alındı.

Söz konusu doğal afetle mücadelede iki ülke arasındaki etkileşimin önemine dikkatin çekildiği görüşmede, Putin, yangınların söndürülmesiyle ilgili Türkiye'ye yardımlarını sürdüreceklerini bildirdi.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, başkent Moskova'da dün yapılan Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 17. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın olumlu geçtiği vurgulandı.

Görüşmede, iki taraf da ticaret, ekonomi, enerji ve diğer alanlarda yapılan anlaşmaların uygulanması için ortak çalışmaların devam ettirilmesiyle ilgili olduğunu ifade ederek temasların çeşitli düzeylerde sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

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