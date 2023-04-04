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Dünya, Sağlık

Erbil'deki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 27 yıldır mayın mağdurlarına hizmet veriyor

Irak'ın Erbil kentindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, savaş dönemlerinden kalan mayınlar nedeniyle sakatlanan çok sayıda kişi tedavi görüyor.

Heman Hussein Yaseen, Emrah Akbulak, Bekir Aydoğan  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Erbil'deki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 27 yıldır mayın mağdurlarına hizmet veriyor Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/AA

Erbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Mayın İşleri Müdürlüğü'ne göre bölgede savaştan dolayı 776 kilometre alan mayınlarla kaplandı.

Bu alanın, 255 kilometresinin hala mayınlarla kaplı olduğu belirtilirken, bugüne kadar yaklaşık 13 bin 593 kişi de mayın patlamasından dolayı mağdur olarak kayıtlara geçti.

1996 yılından beri merkezde 17 bini aşkın kişi tedavi gördü

Erbil Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından geçen sene paylaşılan bilgilere göre, 1996 yılındaki kuruluşundan bu yana toplamda 17 bin 292 kişi burada tedavi gördü.

2 bin 670'i erkek ve 138'i kadın olmak üzere toplamda 2 bin 800 mayın mağdurunun yanı sıra patlamamış mühimmatlar nedeniyle de 576 kişi Merkez'den sağlık hizmeti aldı.

Merkezde tedavileri devam eden mayın mağdurları, 4 Nisan Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetleri Destek Günü’nde yaşadıklarını AA'ya anlattı.

İki bacağı ve gözlerini kaybetti

Erbilli Casım Namık, 1993 yılında Erbil'in Pestane köyünde mayına bastığını ve iki bacağıyla, iki gözünü kaybettiğini dile getirdi.

Yüzde yüz engelli olduğunu ve 1999'da merkeze başvurduğunu belirten Namık, şunları söyledi:

"Gözlerimden çok fazla fayda alamasam da tekerlekli sandalye ile bana yardımcı oldular. Evli değilim, kız kardeşimin evinde yaşıyorum. Her gün bana aralıksız hizmet ediyorlar. Zor bir hayatım var ancak kız kardeşim benim dayanağım oldu."

Namık, vatandaşların mayın bulunduğundan şüphelenilen bölgeler konusunda bilgilendirilmesini istedi.

Çobanlık yaparken mayına bastı

Bir diğer mayın mağduru Hogır Hali de 1996'da köyünde arkadaşıyla birlikte çobanlık yaparken mayın patladığını anlattı.

Hali, "Mayın patlaması sonucu arkadaşım hayatını kaybetti, ben de sol bacağımı kaybettim. 24 yıldır bu merkezde tedavi görüyorum ve bana takılan protez bacak hayatımı kolaylaştırıyor." diye konuştu.

Memur olduğu ve zor işler yapamadığına dikkati çeken Hali, yanlış iğneden dolayı sakat kalan eşi ile birbirlerine el ayak olduklarını kaydetti.

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