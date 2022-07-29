Erbil'deki emekli merkezi, kütüphanesi, spor alanı ve bahçesiyle yaşlılara sosyalleşme alanı sunuyor
Emekliler Merkezi Müdürü Seyit Muhsin Muhammet Garib, "Yaklaşık 4 bin üyemiz var. Üyeler arasında milletvekilleri, bakanlar, devlet kurumlarındaki kıdemli bürokratlar da bulunuyor." dedi.
Erbil
Irak'ın Erbil kentindeki emekli merkezi, bünyesindeki kütüphane, bahçe, sağlık merkezi, spor alanı ve mescit gibi imkanlarıyla kentteki emeklilere bir araya gelerek sosyalleşme fırsatı veriyor.
Kent merkezindeki tarihi kale yakınlarındaki emekli merkezi, üyesi olan emeklilerin günlerinin önemli bir kısmını geçirdiği mekanlar arasında yer alıyor.
Yaklaşık 2 bin kitabın bulunduğu kütüphanesi, geniş yeşillik alanı ve kapalı oturma salonu bulunan merkezde, ücretsiz yemek imkanının yanı sıra spor salonunda bir antrenör ve merkezin bahçesinde ise sürekli bir ambulans yer alıyor.
Merkezin tarihi 1937'de Van'dan gelip Erbil'e yerleşen Halil Efendi'ye uzanıyor
Emekliler Merkezi Müdürü Seyit Muhsin Muhammet Garib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin tarihinin 1937'de Halil Efendi adında bir kişinin Van'dan gelip Erbil'e yerleşmesine kadar uzandığını anlattı.
Halil Efendi'nin, dönemin valisine kendisinin de bahçıvanı olacağı bir bahçe yapılması önerisinde bulunduğunu söyleyen Garib, bugünkü merkezin de o zaman yapılan bahçe üzerine kurulduğunu dile getirdi.
Garip, 1970'te bahçenin Öğretmenler Birliği tarafından kullanıldığını, 2008'den sonra ise eski Erbil Valisi Nevzad Hadi döneminde buranın emekliler merkezine dönüştürülmesine karar verildiğini kaydetti.
Kadınlar için de emekli merkezi inşa ediliyor
Merkeze üye olmak için emekli olunması gerektiğini belirten Garib, "Yaklaşık 4 bin üyemiz var. Üyeler arasında milletvekilleri, bakanlar, devlet kurumlarındaki kıdemli bürokratlar da bulunuyor." dedi.
Garib, şu an için sadece erkek emeklilerin zaman geçirdiği merkezin genişletilmesi çabaları olduğunu, kadınlar için de bir merkezin temellerinin atıldığını ve birkaç ay içinde bitirileceğini söyledi.
Iraklı yetkili, “Toplumun tüm kesimlerinden insanlar burada oturup gençlik günlerini konuşuyor, kimi gazete okuyor, kimi oyun oynuyor." diye konuştu.
Günde 500 ila 700 kişi merkeze geliyor
Garib, günde 500 ila 700 kişinin buraya geldiğini ve günlük 130 gazetenin merkeze ulaştığını belirtti.
Mevcut salonlarının küçük olduğuna ve üyelerine yetmediğine dikkati çeken Garib, "Merkezin salonunu genişletmek için bize yardım etmelerini talep etmek amacıyla Türkiye ve ABD konsolosluklarını ziyaret etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
"Buradaki emeklilerin çoğu eğitimli ve tecrübeli. Şimdiki nesil onlardan faydalanabilir"
Yaklaşık 43 yıllık öğretmenlik hizmeti olan Faysal Hüseyin, zamanının önemli kısmını burada geçiren emeklilerden biri.
Hüseyin, emekli olduklarında şüphesiz dinlenmeye ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Hükümet de bu yeri bize ayarladı. Burada arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Buradaki emeklilerin çoğu eğitimli ve tecrübeli. Şimdiki nesil onlardan faydalanabilir." diye konuştu.
Sık sık burayı ziyaret eden bir başka emekli Hacı Hamit Mustafa Kasap ise 1984'te öğretmen olarak atandığını ve uzun süre kamuya hizmet ettiğini aktardı.
Kasap, "Sonrasında emekli oldum ve 3 yıldır bu merkeze gelip gidiyorum. Arkadaşlarımla burada çok güzel vakit geçiriyorum. Burada birbirimizi görebiliyoruz. Burası Erbil'in merkezinde olduğu için çarşıyı da ziyaret edebiliyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.