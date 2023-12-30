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Dünya

Endonezya'nın Papua bölgesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın Papua bölgesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Nuri Aydın  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Endonezya'nın Papua bölgesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Cakarta

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, merkez üssü Abepura'nın 162 kilometre kuzeydoğusu olan 6,5 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremde şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmezken, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu, tsunami tehlikesi bulunmadığı ancak artçı sarsıntılar olabileceği uyarısında bulundu.

Batı Java'nın Cianjur kentinde 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 331'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Endonezya'ya bağlı Sumatra adası açıklarında, Hint Okyanusu'nda Aralık 2004'te meydana gelen 9,4 büyüklüğündeki deprem, çoğu Açe eyaletinde olmak üzere çevre ülkelerde 230 binden fazla insanın ölümüne neden olan tsunamiyi tetiklemişti.

270 milyondan fazla nüfusla geniş bir takımada olan Endonezya, dünyada sismik hareketler ve volkanik patlamaların en fazla görüldüğü "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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