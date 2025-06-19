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Dünya

Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Hokkaido'nun güneydoğusundaki Nemuro Yarımadası açıklarında yerel saatle 08.08'de deprem oldu.

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6,1 büyüklüğündeki deprem, oldukça sığ derinlikte kaydedildi.

Devlet televizyonu NHK'ye göre, sarsıntı sonrası ölü ya da yaralı bildirilmedi.

Ajans, depremin Hokkaido'nun doğu Pasifik kıyısındaki gelgit seviyelerini 20 santimetreden daha az etkileyebileceğini bildirdi.

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