Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Hokkaido'nun güneydoğusundaki Nemuro Yarımadası açıklarında yerel saatle 08.08'de deprem oldu.
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6,1 büyüklüğündeki deprem, oldukça sığ derinlikte kaydedildi.
Devlet televizyonu NHK'ye göre, sarsıntı sonrası ölü ya da yaralı bildirilmedi.
Ajans, depremin Hokkaido'nun doğu Pasifik kıyısındaki gelgit seviyelerini 20 santimetreden daha az etkileyebileceğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.