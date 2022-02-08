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Dünya, Koronavirüs

EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12-15 yaş grubu için değerlendiriyor

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Pfizer-BioNTech tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının takviye dozunun 12-15 yaş grubuna uygulanması için değerlendirmelere başladı.

Ömer Tuğrul Çam   | 08.02.2022
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12-15 yaş grubu için değerlendiriyor

Brüksel

EMA'dan yapılan açıklamada, takviye dozun AB ülkelerinde 12-15 yaş grubunda kullanılması için şirketin yaptığı başvurunun değerlendirmeye alındığı bildirildi.

16-17 yaş grubuna takviye doz uygulanması konusundaki değerlendirme sürecinin ise daha önce başladığı belirtilen açıklamada, yeni başvuruya ilişkin bilimsel verilerin incelendiği kaydedildi.

EMA'nın başvurularla ilgili hızlandırılmış bir değerlendirme süreci yürütmesi bekleniyor. Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozu 18 yaş ve bu yaşın üzerindeki kişilere uygulanabiliyor.

EMA'nın aşılar ve ilaçlara ilişkin incelemeleri sonrası aldığı kararlar, AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor. Üyeler, sağlık sistemleri içinde kendi uygulamalarına kendileri karar veriyor.

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