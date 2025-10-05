Dünyanın bir çok noktasında Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek gösterileri düzenlendi
İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı durmak ve ablukayı delmek amacıyla alıkonulan Küresel Sumud Filosu'na ve Filistin'e destek amacıyla dünyanın bir çok noktasında gösteriler düzenlendi.
Ankara
Bosna Hersekliler, başkent Saraybosna’daki Başçarşı’da yer alan Sebil Çeşmesi önünde Filistin bayraklarıyla toplanarak, İsrail’in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosuna destek gösterisi düzenledi.
Başçarşı'dan başlayarak Ferhadiye Caddesi istikametine doğru yürüyen gruptakiler, "soykırımı durdurun" ve "Gazze için özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.
"İsrail terörizmi durdurulsun" sloganı atan grup, İsrail’e destek veren başta ABD olmak üzere diğer ülkelere de tepki gösterdi.
İsa’nın Kalbi Katedrali önünde yürüyüş sona ererken, İsrail tarafından esir tutulan Filistinlilere dikkat çekmek amacıyla temsili bir gösteri düzenlendi.
Filistin kefiyesi giymiş, elleri arkadan bağlı ve ağızları kapalı kişiler, Filistinlilerin yaşadıklarını simgelemeye çalıştı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Filistin'e destek amacıyla iki farklı noktada eş zamanlı eylemler düzenlendi.
Siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve Filistin'e destek inisiyatiflerinin çağrısıyla parlamento binası önünde toplanan kalabalık, İsrail'in Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarını kınadı.
Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Filistin'e özgürlük" sloganları da atıldı.
Filistin'e destek eylemlerinin bu hafta da devam edeceğini duyuran göstericiler, taşıdıkları "Soykırıma desteği 10 Ekim'de grevle durduralım" yazılı pankartla 10 Ekim'de, Filistin'e destek amacıyla ülkede greve gidileceğine işaret etti.
Eylemciler, Şubat 2023'te yaşanan ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasında oğlunu kaybeden ve sorumluların bulunması için parlamento binası önünde açlık grevine giden Panos Ruçi'ye de destek mesajı verdi.
Tren kazasının sorumlularının bulunmasını isteyen eylemciler, öte yandan ellerindeki pankartlarla ülkedeki ekonomik sorunlara da dikkati çekti.
Atina'daki Panormu semtinde ise İsrail'in Atina Büyükelçiliği'nde, 7 Ekim 2023'te hayatını kaybeden İsrailliler ve İsrailli esirler için düzenlenen eyleme tepki olarak Filistin destekçileri bir araya geldi.
Göstericiler, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında 67 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmasını istedi.
Fas'ta binlerce kişi İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırıyı protesto etti
İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Fas'ın birçok kentinde binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edildi.
Fas Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu ve Fas Filistin'i Destekleme Cephesi gibi sivil toplum kuruluşları tarafından başkent Rabat'taki tarihi Bab el-Had bölgesinden parlamento binasına doğru "Filistin özgürleşene ve normalleşme sona erene kadar direniş ve sabır" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.
Gösteriye katılanlar, "Gazze üzerindeki ablukanın kaldırılması ve yardımların girişine izin verilmesi", "İsrail'in Filistinlileri yerinden etme girişimlerini durdurması için baskı yapılması" çağrısında bulundu. Ayrıca göstericiler, Küresel Sumud Filosu'na katılan ve halen İsrail'de alıkonulan Faslıların serbest bırakılmasını talep eden sloganlar attı.
Filistin ile dayanışma sloganlarının da atıldığı gösteride, Fas bayraklarının yanında Filistin bayrakları da açıldı.
Yürüyüşte, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin çektiği acıları ve İsrail ablukasının yol açtığı yiyecek ve su kıtlığını anlatan canlandırmalar yer aldı. Ayrıca, maketler İsrail soykırımının yol açtığı yıkımın boyutlarını da gözler önüne serdi.
Bazı Faslı çocuklar da sembolik kıyafetler giyerek, Gazze'de soykırıma direnen Filistinli direnişçileri canlandırdı.