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Dünya

Dünyada su kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerin haritası çıkarıldı

Yeni bir çalışmayla dünya çapında yüzey ve yer altı sularında "sonsuz kimyasalların" tehlikeli yoğunlukta olduğu bölgeler bulundu.

Saadet Firdevs Aparı  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Dünyada su kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerin haritası çıkarıldı

Ankara

CBC News'un haberine göre, Nature Geoscience dergisinde yayınlanan makalede, dünya çapında 45 bin su örneğinden elde edilen verilere göre, su örneklerinin "önemli kısmında" sonsuz kimyasal" olarak da bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil maddelerin (PFAS) tavsiye edilen seviyelerin üzerinde olduğu bulundu.

Bu maddelerin yüzey sularında ve insanların içme amaçlı kullandığı yer altı sularında yaygın olduğu ortaya konuldu.

Dünyadaki su kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerin haritası çıkarılan çalışmada, Avustralya, ABD ve Avrupa sıcak noktalar olarak belirlendi.

Çalışmanın yazarlarından Denis O'Carroll, "Kaynak sularımızın çoğu PFAS yasal sınırlarının üzerinde." dedi.

Araştırmayla, dünyanın dört bir yanından alınan yer altı suyu örneklerinin yüzde 69'unun Kanada'nın asgari standartlarını, yüzde 6'sının ise AB standartlarını aştığı bulundu.

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