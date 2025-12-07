Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin'de yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri bulundu

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen 20'den fazla dinozor ve diğer omurgalıların ayak izleri tespit edildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Çin'de yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri bulundu

Ankara

Xinhua ajansının haberine göre, Sıçuan eyaletinde yürüyüş yapan bir kişi, dinozorlara ait ayak izlerini fark etti ve durumu yetkililere bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çin Jeoloji Bilimleri Üniversitesinden Xing Lida liderliğindeki araştırma ekibi, ayak izlerinin 20'den fazla dinozor ve diğer omurgalı canlılara ait olduğunu doğruladı.

Xing, etçil dinozorların bıraktığı farklı boyutlardaki ayak izlerinin yanı sıra, insan eline benzeyen izler de bulduklarını ifade etti.

Ayak izlerinin büyük ölçüde korunduğunu aktaran Xing, dinozorların bölgede uzun süre yaşadığını tahmin ediyor.

Araştırmacılar, izlerin yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait olduğunu düşünüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan-Ardanuç kara yolu kış sezonunda ulaşıma kapalı olacak
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: İngilizler Kıbrıs'a bedava uçak gemisi diyorlar
İstanbul'un bazı bölgelerinde metrekareye 67 kilogram yağış düştü
Kars'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Van'da kar etkili oldu

Benzer haberler

Çin'de yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri bulundu

Çin'de yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri bulundu

Çin'in döviz rezervleri kasımda 3 trilyon 346 milyar dolara ulaştı

Japonya ve Çin ekonomileri enflasyon-deflasyon ayrışması içine girdi

Küresel piyasalar Fed haftasına giriyor

Küresel piyasalar Fed haftasına giriyor
Çin, yüksek frekanslı veri alışverişi sağlayan 2 uyduyu fırlattı

Çin, yüksek frekanslı veri alışverişi sağlayan 2 uyduyu fırlattı
Japonya’nın Tayvan çıkışı: Tokyo-Pekin hattında yeni bir gerilim mi?

Japonya’nın Tayvan çıkışı: Tokyo-Pekin hattında yeni bir gerilim mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet