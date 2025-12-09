Dolar
Sağlık, Araştırma

Araştırma: Yaşlılarda fazla kahve tüketimi kronik ağrıları artırıyor

Polonya'da yapılan araştırma, yaşlılarda fazla kahve tüketiminin kronik ağrıların artmasına, daha fazla balık tüketiminin ise ağrı yoğunluğunun azalmasına yol açtığını ortaya koydu.

Bekir Aydoğan  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Araştırma: Yaşlılarda fazla kahve tüketimi kronik ağrıları artırıyor

Ankara

The Independent gazetesinde yer alan habere göre, Polonya'daki Nicolaus Copernicus Üniversitesinden akademisyenler, kahve ve balık tüketiminin ağrıya etkisine ilişkin araştırma yaptı.

Araştırmada, iki yıl boyunca 60 ila 88 yaşlarındaki 205 sağlıklı yetişkine balık ve kahve tüketimleri ile 10 puanlık ölçek üzerinden ağrı yoğunlukları soruldu.

Kahve tüketimini artıranlarda, azaltanlara kıyasla ağrı yoğunluğunda 6.56 puanlık artış görülürken, yağlı balık tüketimini artıranların kronik ağrı yoğunluğunda 4.45 puanlık azalma belirlendi.

Öte yandan, araştırmanın sonuçlarının yorumlanmasında "dikkatli" olunması ve varılan sonuçları doğrulamak için yeni araştırmalar gerektiği kaydedildi.

