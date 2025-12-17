Dolar
Sağlık

Araştırmaya göre, solaryuma girmek melanoma yakalanma riskini neredeyse üç kat artırıyor

Bilim insanları, solaryuma girmenin cilt kanseri türü olan melanom ile bağlantılı DNA hasarına yol açtığını ve bu hastalığa yakalanma riskini neredeyse üç kat artırdığını tespit etti.

Şilan Turp  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Araştırmaya göre, solaryuma girmek melanoma yakalanma riskini neredeyse üç kat artırıyor

Ankara

ABD'deki Northwestern ve California üniversitelerinden araştırmacıların yürüttüğü çalışma kapsamında, yaklaşık 3 bin solaryum kullanıcısının tıbbi kayıtları, aynı yaş grubunda yer alan ve solaryum kullanmamış 3 bin kişinin kayıtlarıyla karşılaştırıldı.

Buna göre, solaryum kullananların yüzde 5,1'inde melanom geliştiği belirlenirken, bu oranın solaryuma girmeyenlerde yüzde 2,1 olduğu görüldü.

Çalışmada, yaş, cinsiyet, güneş yanığı ve ailenin tıbbi geçmişi gibi değişkenler dikkate alındığında, solaryum kullanımının bir tür cilt kanseri olan melanoma yakalanma riskini 2,85 kat artırdığına işaret edildi.

Her iki gruptan alınan 182 cilt biyopsisi üzerinde yapılan DNA dizilemesi sonucunda, solaryum kullanıcılarından alınan örneklerde neredeyse iki kat daha fazla mutasyon saptandı.

Ayrıca, melanomla ilişkili mutasyonların belin alt kısmı ve kalçalar gibi genellikle güneşten korunan bölgelerde de bulunduğu tespit edildi.

Çalışmanın detayları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

