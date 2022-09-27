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Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucusu Karadavi son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Yusuf el-Karadavi, son yolculuğuna uğurlandı.

Gülşen Topçu   | 27.09.2022
Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucusu Karadavi son yolculuğuna uğurlandı

Doha

Karadavi için Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Katar Emiri'nin Yardımcısı Şeyh Abdullah bin Hamed Al Sani, İçişleri Bakanı Şeyh Halid bin Halife Al Sani, Vakıflar Bakanı Ganim bin Şahin el-Ganim, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hareketin Yurt Dışı Başkanı Halid Meşal'in yanı sıra binlerce kişi katıldı.

Karadavi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Meseymir Kabristanı'nda toprağa verildi.

Mısırlı alim Karadavi kimdir?

Eylül 1926'da Mısır'da dünyaya gelen Karadavi, Kur'an-ı Kerim hafızlığı ve dini eğitiminin ardından Ezher Üniversitesine devam etti.

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Karadavi, küçük yaşlardan itibaren camilerde hutbe ve dini dersler verdi.

Ezher Üniversitesi Usûlüddin Fakültesi, Kur’ân ve Sünnet İlimleri Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Karadavi, 1973'te "Zekât ve Zekâtın Toplumsal Sorunların Çözümündeki Yeri" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

Katar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde bölüm başkanlığı yapan Karadavi, 1977'den 1990'a kadar İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu.

Karadavi, 1990-1991'de Cezayir'deki üniversitelerde eğitim çalışmalarında bulunduktan sonra Katar'daki Sünnet ve Siyer Araştırmaları Merkezinin başkanlığını üstlendi.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurulduğu 2004'ten itibaren başkanlığını yürüten Karadavi, Birliğin 7 Kasım 2018'de İstanbul'da gerçekleştirilen Genel Kurulunda bu görevi Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni'ye devretti.

Yıllardır vatandaşlığını aldığı Katar'da yaşayan Karadavi, Foreign Policy ve Prospect dergilerinin 2008'de yaptığı anketlerde dünyada en etkili 20 düşünür arasında ikinci seçilmişti.

Hayatı boyunca ilmi çalışmalarının yanı sıra konferans, panel, televizyon programları ve akademik faaliyetlere katılan Kardavi, geride kaleme aldığı 170'ten fazla eser bıraktı.

Çağdaş konulara yönelik eserleri başta olmak üzere Karadavi'nin kitapları, Arapçadan Türkçe dahil pek çok dile tercüme edilerek okuyucularla buluşturuldu.

Dün 96 yaşında vefat eden Karadavi, dini ve akademik çalışmaları dolayısıyla birçok uluslararası ödüle de layık görülmüştü.

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