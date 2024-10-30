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Dünya

DSÖ'den İspanya'daki ölümcül sellerin ardından "iklim değişikliği" vurgusu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, İspanya'nın Valensiya özerk bölgesinde 50'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan şiddetli yağış ile fırtınanın iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
DSÖ'den İspanya'daki ölümcül sellerin ardından "iklim değişikliği" vurgusu

Cenevre

Kluge, Valensiya özerk bölgesinde son 2 gündür etkili olan sel ve fırtınaya ilişkin, X'teki hesabından paylaşımda bulundu.

"Valensiya bölgesinde şiddetli yağışların sebep olduğu ve 50'den fazla can kaybına yol açan ani seller sonrasında üye ülkemiz İspanya hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullanan Kluge, bazı bölgelerde bir ayda kaydedilen yağış miktarının, Valensiya'da tek bir günde görüldüğünü vurguladı.

Kluge, Valensiya özerk yönetim hükümetinin başkanı Carlos Mazon'un, bunu "benzeri görülmemiş bir durum" olarak tanımladığını da aktardı.

Sağlık yetkilileri dahil acil müdahale ekiplerine minnettar olduklarını bildiren Kluge, Avrupa ve dünyada giderek daha düzensiz hale gelen hava olaylarının, iklim değişikliği ve kriziyle bağlantılı olduğuna işaret etti.

Kluge, iklim değişikliğinin sağlığa etkilerinin, üye ülkelerle birlikte öncelikli ele alınması gereken bir sorun olduğunu bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da X'ten yaptığı paylaşımda, İspanya'daki sellerde hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı dileklerimi ve müdahale ekiplerine dayanışmamı iletiyorum." ifadesini kullandı.

Valensiya Operasyonal Koordinasyon Merkezi (CECOPI) tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağış, su baskınları ve sellerden etkilenen bölgedeki ilçelerde en az 51 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirilmişti.

İspanya hükümeti, olumsuz hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıplarından dolayı dün gece kriz masası oluşturmuştu.

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