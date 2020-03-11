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Dünya

DSÖ: Suriye'de 2016-2019'da sağlık hizmetlerini hedef alan saldırılarda 470 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'de 2016-2019'da sağlık hizmetlerini hedef alan saldırılarda 470 kişinin öldüğünü bildirdi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 11.03.2020
DSÖ: Suriye'de 2016-2019'da sağlık hizmetlerini hedef alan saldırılarda 470 kişi öldü Fotoğraf: Ahmet Hatib/AA

Ankara

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Doğu Akdeniz Acil Durum Direktörü Richard Brennan, yaptığı açıklamada, Suriye'de sağlık hizmetlerine yönelik saldırılarla ilgili veriyi, "uluslararası insani hukuk, sivillerin ve sağlık çalışanlarının yaşamlarına açık saygısızlığın korkunç kanıtı" ifadesini kullandı.

Açıklamada, Suriye'de 2016-2019'da sağlık hizmetlerini hedef alan doğrulanmış 494 saldırının düzenlendiği, bunların yüzde 68 oranına karşılık gelen 337'sinin Suriye'nin kuzeybatısında meydana geldiği ve bu saldırılarda 470 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık hizmetlerini hedef alan saldırıların 2016'da zirve yaptığı, İdlib, Halep ve Hama'nın yer aldığı Suriye'nin kuzeybatısının, diğer kesimlerle kıyaslandığında saldırılardan en fazla etkilenen bölge olduğuna işaret edildi.

En fazla can kaybı 2016'da meydana geldi

2016'da bu saldırıların yüzde 85'inin, 2017'de yüzde 58'inin, 2018'de yüzde 49'unun ve 2019'da da yüzde 82'sinin Suriye'nin kuzeybatısında düzenlendiği vurgulandı.

Suriye'de sağlık hizmetlerini hedef alan saldırılarda en fazla can kaybının 241 ile 2016'da meydana geldiği, 4 yılda bu saldırılardaki ölümlerden 309'unun Suriye'nin kuzeybatısında yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, Suriye'de 2016'dan bu yana sağlık hizmetlerine yönelik saldırılarda 968 kişinin yaralandığı, birçoğunun engelli kaldığı, 2020'de de bugüne kadar hepsi kuzeybatıda olmak üzere, 9 saldırının düzenlendiği ve bu saldırılarda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Brennan, geçmiş saldırılar, saldırı ihtimali ve insanların evlerini terk etmek zorunda kalması nedeniyle Suriye'nin kuzeybatısında 550 sağlık merkezinin bugün sadece yarısının açık olduğunu kaydetti.

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