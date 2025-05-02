Dolar
38.57
Euro
43.63
Altın
3,245.94
ETH/USDT
1,841.60
BTC/USDT
96,986.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğunu duyurdu

İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğu bildirildi.

Esat Fırat  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğunu duyurdu

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'ye düzenlenen saldırıya ilişkin ortak açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret edilerek, "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Başkent Şam'ın güneyine hiçbir gücün konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır. Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdide de izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

İsrail Savunma Bakanı Katz, dün, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret ederek Şam yönetimine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Katz açıklamasında, "(Suriye'de) Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da dün bir resepsiyonda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırmıştı.

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, 30 Nisan'da Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenlemişti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalarda yaralanan toplam 5 Dürzi'nin, tedavi için İsrail'e getirildiği bildirilmişti.

Suriye yönetimi, Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede dün kontrolü sağladığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polisin dur ihtarına uymayan CHP'nin otobüs şoförü hakkında adli kontrol kararı
Bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Kurum: Bu yıl sonuna geldiğimizde 453 bin yeni yuva ve iş yerimizin tamamını teslim etmiş olacağız
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da da 1 olmak üzere 409 şahıs gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğunu duyurdu

İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğunu duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze'ye yardımın devam etmesini istiyoruz

Hamas, ABD'nin UNRWA'nın yasaklanmasına verdiği desteği kınadı

Fas'taki 1 Mayıs gösterilerinde Filistin'e destek sloganları yükseldi

Fas'taki 1 Mayıs gösterilerinde Filistin'e destek sloganları yükseldi
Gazze'den dünyaya "açlıktan ölen çocukları kurtarın" çağrısı

Gazze'den dünyaya "açlıktan ölen çocukları kurtarın" çağrısı
UAD duruşmalarında Pakistan, İsrail'in eylemlerinin BM'nin operasyonlarına yönelik tehdit olduğunu bildirdi

UAD duruşmalarında Pakistan, İsrail'in eylemlerinin BM'nin operasyonlarına yönelik tehdit olduğunu bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet