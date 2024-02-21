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Dünya

DSÖ: Sudanlılar temel sağlık hizmetleri ve ilaçlara erişemediği için ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çatışmaların yaşandığı Sudan'daki insanların temel sağlık hizmetleri ve ilaçlara erişemediği için öldüğünü bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
DSÖ: Sudanlılar temel sağlık hizmetleri ve ilaçlara erişemediği için ölüyor Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Cenevre

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'ın insani bir felakete tanık olduğunu kaydeden Ghebreyesus, ülkede Nisan 2023'ten bu yana yaşanan çatışmaların insanların yaşamları, geçim kaynakları ve sağlığı üzerinde ölümcül etkisi olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, "Sudan'da 6 milyondan fazla insan ülke içinde yerinden edildi ve yaklaşık 2 milyon kişi de komşu ülkelere gitti. Bu, dünyadaki en büyük insan yerinden edilme olayıdır. Nüfusun yarısının insani yardıma ihtiyacı var. Ancak ortaklar çoğuna ulaşamıyor. Şimdiden 14 binden fazla insan öldürüldü. Eğer dünya Sudan'daki acıları görmezden gelirse çok daha fazlası ölecek." dedi.

Sudan'dan hastanelerin dörtte üçünün çatışmalar nedeniyle hizmet veremediğini söyleyen Ghebreyesus, Sudanlıların temel sağlık hizmetlere ve ilaçlara erişemediği için öldüğünü dile getirdi.

Ghebreyesus, çatışmaların başlamasının ardından Sudan'daki sağlık merkezilerine yönelik 62 saldırıyı doğruladıklarını, bu saldırıların 38 ölüm ve 45 yaralanma ile sonuçlandığını ifade etti.

Sudan'da iç savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.

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