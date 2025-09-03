Dolar
41.17
Euro
47.98
Altın
3,539.26
ETH/USDT
4,310.40
BTC/USDT
111,119.00
BIST 100
10,678.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’teki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya’da ağustos ayı dış ticaret verilerini açıklıyor.
logo
Gündem

Türkiye'den, Sudan'daki toprak kaymasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Gökhan Çeliker  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Türkiye'den, Sudan'daki toprak kaymasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan'ın Orta Darfur eyaletinin Jebel Marra bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucunda çok sayıda Sudanlının hayatını kaybetmesinden ve oluşan zarardan büyük üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dilendi, Sudan halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

Sudan Egemenlik Konseyi, ülkenin batısındaki Orta Darfur eyaleti Cebel Marra bölgesinde meydana gelen heyelan felaketinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı
İzmir'de eğitim uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da devrilen yolcu otobüsündeki 30 kişi yaralandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 7 zanlı gözaltına alındı
Bakan Göktaş: (Sosyal medya düzenlemesi) Ülkemize özgü bir model çalışıyoruz

Benzer haberler

Bakan Göktaş: (Sosyal medya düzenlemesi) Ülkemize özgü bir model çalışıyoruz

Bakan Göktaş: (Sosyal medya düzenlemesi) Ülkemize özgü bir model çalışıyoruz

Türkiye'den, Sudan'daki toprak kaymasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 29 ildeki operasyonlarda yakalanan 64 şüpheli tutuklandı

Kathimerini gazetesi: Savunma sanayisi Ankara'yı yabancı silah bağımlılığından kurtardı

Kathimerini gazetesi: Savunma sanayisi Ankara'yı yabancı silah bağımlılığından kurtardı
Le Figaro: Türkiye, Milli Uçak Gemisi ile en büyük savaş gemisi inşa eden Akdeniz ülkesi olacak

Le Figaro: Türkiye, Milli Uçak Gemisi ile en büyük savaş gemisi inşa eden Akdeniz ülkesi olacak
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet