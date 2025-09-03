Dolar
Gündem

Türk Kızılaydan Afganistan'daki depremzedelere insani yardım desteği

Türk Kızılayın, Afganistan'daki depremden etkilenenler için hazırlanan gıda ve hijyen kolisini askeri yardım uçağıyla ulaştıracağı bildirildi.

Dilhan Türker Yıldız  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Türk Kızılaydan Afganistan'daki depremzedelere insani yardım desteği

Ankara

Kızılaydan yapılan açıklamada, Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan yardım çalışmalarının sürdürüldüğü vurgulandı.

Afganistan'da bulunan delegasyonunu, Ankara'dan gönderdiği uzman personelle destekleyen Kızılayın, deprem bölgesinde yerelden temin ettiği gıda kolileri ve sıcak yemek dağıtımıyla Afganistan halkına insani yardım ulaştırdığı ifade edildi.

Açıklamada, 12. Hava Ulaştırma Ana Üssü'nden kalkan, AFAD koordinasyonunda hazırlanan askeri yardım uçağına, Kızılay tarafından binden fazla kişiye yetecek kadar gıda ve hijyen kolisi yüklendiği, bölgeye gün içerisinde yardımın ulaştırılmasının beklendiği aktarıldı.

