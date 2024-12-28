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Dünya

DSÖ: İsrail'in, Uluslararası Sana Havalimanı'na saldırısında yaralanan BM personelini tahliye etmeyi başardık

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırıda yaralanan BM personelini tahliye etmeyi başardıklarını duyurdu.

Muhammet İkbal Arslan  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
DSÖ: İsrail'in, Uluslararası Sana Havalimanı'na saldırısında yaralanan BM personelini tahliye etmeyi başardık

Cenevre

Ghebreyesus, BM Dünya Gıda Programına (WFP) bağlı BM İnsani Hava Hizmeti personellerinin Yemen'den tahliyesine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

26 Aralık'ta İsrail ordusunun Uluslararası Sana Havalimanı'na saldırısı sonucu yaralanan BM İnsani Hava Hizmeti çalışanlarını tahliye etmeyi başardıklarını kaydeden Ghebreyesus, Ürdün'e ulaştıklarını ve yaralıların burada daha iyi tedavi göreceğini bildirdi.

Ghebreyesus, "Sivillere ve insani yardım görevlilerine yönelik saldırılar her yerde durdurulmalı." vurgusunda bulundu.

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