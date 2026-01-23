Dolar
43.37
Euro
50.99
Altın
4,950.33
ETH/USDT
2,911.50
BTC/USDT
88,779.00
BIST 100
12,937.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kınalı Gişeleri’nde yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı. İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor - Kavacık
logo
Dünya

İsrail tankı, UNIFIL ile ortak saha görevi yürüten Lübnan askerlerine ateş açtı

İsrail ordusuna ait bir tankın, Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile ortak saha görevi yürüten Lübnan ordusu birliğinin çevresine ateş açtığı bildirildi.

Ethem Emre Özcan  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
İsrail tankı, UNIFIL ile ortak saha görevi yürüten Lübnan askerlerine ateş açtı

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, güney sınırına yakın Hiyam beldesinin güneyinde UNIFIL ile birlikte saha görevi icra eden Lübnan askerlerinin çevresine saldırı düzenlendi.

Saldırının, Hamamis bölgesindeki bir İsrail askeri noktasında bulunan tanktan açılan ateşten kaynaklandığı aktarıldı.

Saldırıya ilişkin Lübnan ordusundan ya da UNIFIL'den henüz bir açıklama yapılmadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş'tan İBB'nin kreşinde darp ve istismara uğradığı iddia edilen çocuğun ailesine ziyaret
Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi'yle Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşımı da inşallah sağlamış olacağız
Üsküdar'da kamyonun açılan damper kapağı bir kadın ile araçlara çarptı
Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı
İstanbul'da "Gönülden Bir Öğün" projesiyle 100 bin öğrenciye sıcak yemek verilecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail tankı, UNIFIL ile ortak saha görevi yürüten Lübnan askerlerine ateş açtı

İsrail tankı, UNIFIL ile ortak saha görevi yürüten Lübnan askerlerine ateş açtı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu

Lübnan Başbakanı, 50 yıl sonra ilk kez Litani Nehri'nin güneyinde kontrolü sağladıklarını söyledi

Rusya ve Filistin devlet başkanları, Gazze'deki durumu görüştü

Rusya ve Filistin devlet başkanları, Gazze'deki durumu görüştü
İsrail'in Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyona sessiz kaldığı tartışması

İsrail'in Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyona sessiz kaldığı tartışması
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 562'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 562'ye yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet