Dolar
43.27
Euro
50.83
Altın
4,835.23
ETH/USDT
2,943.90
BTC/USDT
89,233.00
BIST 100
12,854.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’e ulaştı. Cevizlibağ’dan yayındayız İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’e ulaştı. Sefaköy’den yayındayız İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’e ulaştı. Kavacık'tan yayındayız DRON - İzmir’de Konak Tünelleri’nin Uçanyol girişinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerinden yayındayız
logo
Dünya

Lübnan Başbakanı, 50 yıl sonra ilk kez Litani Nehri'nin güneyinde kontrolü sağladıklarını söyledi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 50 yılı aşkın bir süredir ilk kez, ülkenin güneyindeki Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölge üzerinde devletin tam kontrolü sağladığını belirtti.

Wassim Samih Seifeddine, Halime Afra Aksoy  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Lübnan Başbakanı, 50 yıl sonra ilk kez Litani Nehri'nin güneyinde kontrolü sağladıklarını söyledi

Beyrut

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Ekonomi Forumu'na katılmak için İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Selam, ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'e röportaj verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hükümet politikasının, iki temel üzerine kurulu olduğunu söyleyen Selam, bunların başta mali reformlar ve yargının bağımsızlığını güçlendirecek bir yasa olmak üzere reformlar yoluyla devlet kurumlarını yeniden inşa etmek ve devlet görevlilerinin tayini için yeni bir mekanizma benimsemek olduğunu belirtti.

Selam, hükümetin yıllar sonra ilk kez elektrik, telekomünikasyon ve havacılık dahil olmak üzere kilit sektörlere düzenleyici kurumlar atadığını aktardı.

Ülkesinin uluslararası toplumun ve ortaklarının güvenini aşamalı ve istikrarlı bir şekilde yeniden kazanmaya başladığını kaydeden Selam, hükümetinin politikasının dayandığı bir diğer unsurun da "devletin silah üzerindeki tekelini yeniden tesis etmek" olduğunu belirtti.

Başbakan Selam, "Lübnan devletinin 50 yılı aşkın bir süredir ilk kez Litani Nehri'nin güneyi üzerinde tam ve operasyonel kontrole sahip olduğunu" ifade ederek Lübnan ordusu tarafından sunulan ve Bakanlar Kurulu tarafından da onaylanan tasarının ikinci aşaması kapsamında nehrin kuzeyindeki planın tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ağustos ayında alınan silahların devletin tekelinde toplanması kararını "tarihi bir an" şeklinde nitelendiren Selam, devletin zor şartlara rağmen Lübnan'ın güneyinde egemenliğini yeniden tesis etmeyi başardığı kaydetti.

Selam, Lübnan hükümetinin, ateşkesi uygulaması ve Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi için İsrail'e baskı yapılması adına diplomatik ve siyasi yolları kullanmaya, uluslararası destek toplamaya çalıştığını vurguladı.

İran'daki gelişmelere ilişkin ise Selam, Lübnan'ın Tahran ile karşılıklı saygı ve iç işlerine karışmama temelinde ilişkilerini yeniden kurmayı hedeflediğine işaret etti.

Selam, "İran'ın Lübnan'daki durum üzerinde doğrudan etkisi olan önemli bir bölgesel oyuncu" olduğunu söyledi.

Hizbullah ile İran arasındaki ilişkinin zayıfladığını düşünmediğini kaydeden Selam, Hizbullah'a sürekli ilettiği mesajın "Lübnan partisi gibi davranmaları, bölgesel gündemlerden ziyade ulusal rolüne öncelik vermeleri" olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Barış Kurulu Şartı imza töreninin ardından basına konuştu
İstanbul Valiliğinden İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına soruşturma
RTÜK'ten bir televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜGİK Genel Kurulundaki konuşmasına ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Lübnan Başbakanı, 50 yıl sonra ilk kez Litani Nehri'nin güneyinde kontrolü sağladıklarını söyledi

Lübnan Başbakanı, 50 yıl sonra ilk kez Litani Nehri'nin güneyinde kontrolü sağladıklarını söyledi

İsrail ordusu Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

İsrail, Lübnan'da sınıra yakın bir beldede 2 evi havaya uçurdu

İsrail, Lübnan'da sınıra yakın bir beldede 2 evi havaya uçurdu
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi öldü
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine 1 saat içerisinde 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine 1 saat içerisinde 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet