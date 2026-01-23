Dolar
Hollandalı KLM Havayolu, Tel Aviv’e bugün ve yarınki gece seferlerini iptal etti

Hollandalı KLM Havayolu, bölgede artan gerilim nedeniyle bugün ve yarınki Tel Aviv uçuşlarını iptal etti.

Mehmet Nuri Uçar, Said Amori  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Hollandalı KLM Havayolu, Tel Aviv’e bugün ve yarınki gece seferlerini iptal etti

Kudüs

İsrail’in özel kanalı 12’nin haberine göre, Hollandalı havayolu şirketi KLM, bölgedeki gerginlik nedeniyle bugün ve yarın yapılması planlanan Tel Aviv uçuşlarını ani şekilde durdurma kararı aldı.

Kanalın aktardığına göre, şirket önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılacak bazı uçuşları da iptal etti, ancak KLM, iptallerin gerekçesi ve süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Alman havayolu şirketi Lufthansa ise geçen hafta, ABD ile İran arasındaki gerginliğin artması ihtimaline karşı Orta Doğu uçuşlarında kısıtlamalar getirdiğini duyurmuştu.

İsrail’in resmi yayın organları, ABD’nin önümüzdeki günlerde İran’a olası bir saldırı düzenleyebileceği yönünde değerlendirmeler bulunduğunu belirtmişti.

