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Dünya

DSÖ, Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı olan çocuk sayısının 161 bini aştığını duyurdu

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze Şeridi'nde 1 Eylül'de başlayan çocuk felci aşılama kampanyası kapsamında aşı olan çocuk sayısının 161 bini aştığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
DSÖ, Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı olan çocuk sayısının 161 bini aştığını duyurdu

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, Gazze Şeridi'nde devam eden "çocuk felci aşılama" kampanyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Elde edilen ilk veriler, kampanyanın başladığı ilk günde (1 Eylül) 86 bin 600, ikinci gününde ise 74 bin 430 çocuğun aşılandığını gösteriyor. Böylece iki günde ulaşılan 10 yaş altı çocuk sayısı 161 bine ulaşırken, tahmini hedef olan 156 bin 500 çocuğa ulaşılmış oldu" diyen Peeperkorn, kampanyanın üçüncü gününde devam ettiğini söyledi.

Rik Peeperkorn, Gazze'nin merkezinde bulunan çocukların büyük çoğunluğunun, kampanyanın ilk turunda aşılanmasının beklendiğini belirtti.

Aşı olmayan çocuğun kalmaması için sabit noktalara birden fazla ekibin konuşlandırıldığını kaydeden Peeperkorn, bazı ekiplerin mobil olarak görev yapabileceğini de aktardı.

Peeperkorn, aşılamaların yapıldığı bölgelerde tarafların "çatışmalara insani ara verme" taahhüdüne şimdiye kadar uyduğuna ve güvenlikle ilgili sorun yaşanmadığına da işaret etti.

- Aşılama kampanyası iki turlu olacak

DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatmıştı.

DSÖ, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah'ta 1 Eylül'de başlayan aşılama kampanyasının 4 Eylül'e kadar süreceğini açıklamıştı.

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası 31 Ağustos akşamı başlamıştı. DSÖ'nün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Peeperkorn, çocuk felci aşılama kampanyasının "iki turlu" olacağını bildirmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

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