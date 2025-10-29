Dolar
Dünya

DSÖ: (Sudan) Suudi Hastanesi'nde hasta ile refakatçilerin ölüm haberleri karşısında dehşete kapıldık

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezindeki Faşir kentinde, Suudi Hastanesi'nde, 460'tan fazla hasta ve refakatçinin öldürüldüğü haberleri karşısında dehşete kapıldıklarını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
DSÖ: (Sudan) Suudi Hastanesi'nde hasta ile refakatçilerin ölüm haberleri karşısında dehşete kapıldık

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezindeki Faşir kentinde, Suudi Hastanesi'nde, 460'tan fazla hasta ve refakatçinin öldürüldüğü haberleri karşısında dehşete kapıldıklarını bildirdi.

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Sudan'ın Faşir kentindeki Suudi Hastanesi'ne yönelik son saldırılar ve sağlık çalışanlarının kaçırılmasının ardından 460'tan fazla hasta ile refakatçinin trajik şekilde öldürüldüğüne dair haberler karşısında dehşete düştük ve derinden sarsıldık." ifadesini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün, Sudan'da Nisan 2023'te başlayan çatışmalardan bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 185 saldırıyı, 1204 sağlık çalışanı ile hasta ölümünü, 416 sağlık çalışanı ve hasta yaralanmasını doğruladığını hatırlattı.

Ghebreyesus, bu saldırılardan 49'unun bu yıl meydana geldiğini ve 966 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

"Sağlık hizmetlerine yönelik tüm saldırılar, acilen ve koşulsuz olarak durdurulmalı." değerlendirmesinde bulunan Ghebreyesus, tüm hastaların, sağlık personelinin ve sağlık tesislerinin uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunması gerektiğinin altını çizdi.

Ghebreyesus, Sudan'da yaşanan çatışmalar için "ateşkes" çağrısını yineledi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK’nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

