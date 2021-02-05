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Dünya, Koronavirüs

DSÖ 2,5 milyar nüfuslu 130 ülkede hiç Kovid-19 aşısı uygulanmadığını bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, "2,5 milyar nüfusu olan yaklaşık 130 ülkede henüz tek bir doz (Kovid-19 aşısı) uygulanmadı." dedi.

Bayram Altuğ   | 05.02.2021
DSÖ 2,5 milyar nüfuslu 130 ülkede hiç Kovid-19 aşısı uygulanmadığını bildirdi

Cenevre


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 aşılamalarında sağlık çalışanları, yaşlılar ve ciddi hastalıkları olan kişilere öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Küresel olarak, aşıların sayısı, rapor edilen vaka sayısını geçti. Bir anlamda, bu iyi haber ve bu kadar kısa bir zaman diliminde dikkate değer bir başarı." diye konuştu.

Ghebreyesus, küresel çapta Kovid-19 aşılarındaki adaletsiz erişime dikkati çekerek, dünyada şimdiye kadar uygulanan aşıların dörtte üçünün küresel GSYH'nin yüzde 60'ını elinde bulunduran sadece 10 ülkede gerçekleştiğinin altını çizdi.

"2,5 milyar nüfusu olan yaklaşık 130 ülkede, henüz tek bir doz (Kovid-19 aşısı) uygulanmadı." ifadesini kullanan Ghebreyesus, salgına karşı tüm dünyada eş zamanlı mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Aksi takdirde başlangıç noktasına dönebiliriz." uyarısında bulundu.

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 2021'in ilk 6 ayında yoksul ülkeler için en az 337 milyon doz Kovid-19 aşısı tahsis edildiğini bildirmişti.

COVAX kapsamında, 145 civarındaki yoksul ülkede nüfusun yüzde 3,3'ünün bu yıl ortasına kadar aşılanması hedefleniyor.

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