Dolar
42.42
Euro
49.32
Altın
4,238.76
ETH/USDT
2,751.10
BTC/USDT
85,463.00
BIST 100
11,116.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon’da mahkumları taşıyan aracın kaza yapmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Sağlık

DSÖ, dünya genelinde bir milyardan fazla kişinin obeziteyle yaşadığını bildirdi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Obezite, çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri. Dünya genelinde bir milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor ve bu sayının 2030'a kadar 2 katına çıkması bekleniyor." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
DSÖ, dünya genelinde bir milyardan fazla kişinin obeziteyle yaşadığını bildirdi

Cenevre

Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü'nün haftalık basın toplantısında güncel sağlık meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola virüsü salgınının sona erdiğini söyleyen Ghebreyesus, KDC hükümeti ve halkını tebrik etti.

Ghebreyesus, KDC’de Ebola salgının eylülde ilan edildiğini hatırlatarak, hastalık nedeniyle 45 ölümün yaşandığını kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Asya'da yaşanan sellerin Endonezya, Malezya, Sri Lanka, Tayland ve Vietnam'da yıkıma yol açtığına işaret eden Ghebreyesus, bölgedeki diğer ülkelerin de risk altında olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Endonezya’da 400’den fazla, Tayland’da 160, Vietnam’da 90 ve Sri Lanka’da 300 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi ise kayıp. Seller, toprak kaymalarına, kritik altyapıda büyük hasara, yerinden edilmelere ve temel hizmetler ile geçim kaynaklarında ciddi aksamalara yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'nün hızlı müdahale ekipleri ve kritik malzemeler konuşlandırdığının altını çizen Ghebreyesus, afetten etkilenen topluluklar için temel sağlık hizmetlerinin sürekliliğini desteklediklerini vurguladı.

"Obezite, çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri"

Ghebreyesus, dünya genelindeki obeziteye dikkati çekerek, "Obezite, çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri. Dünya genelinde bir milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor ve bu sayının 2030'a kadar 2 katına çıkması bekleniyor." dedi.

Obezitenin, kalp hastalıkları, diyabet ile bazı kanser türlerine yol açan kronik ve tekrarlayan bir hastalık olduğunu aktaran Ghebreyesus, obezitenin 2024'te dünya genelinde 3,7 milyon ölümle ilişkilendirildiğinin, sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, "Son yıllarda, başlangıçta diyabet tedavisi için geliştirilen glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonistleri (GLP-1'ler) adı verilen bir ilaç sınıfı, birçok ülkede obezite tedavisi için onaylandı. Bu yıl eylülde DSÖ, yüksek riskli gruplarda diyabet tedavisi için GLP-1'i temel ilaçlar listesine ekledi. Bugün, yetişkinlerde obeziteyi tedavi etmek için GLP-1'lerin kullanımına ilişkin yeni öneriler yayınlıyoruz. Bu yeni ilaçlar, milyonlarca kişiye umut veren güçlü bir klinik araçtır." dedi.

Obezite krizini yalnızca ilaçların çözmeyeceğine vurgu yapan Ghebreyesus, obezitenin, kapsamlı ve yaşam boyu bakım gerektiren karmaşık bir hastalık olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, obezitenin birçok sosyal, ticari ve çevresel belirleyicisi olduğuna ve mücadele için birçok alanda çaba gerektiğini bu nedenle yayımladıkları kılavuzdaki terapilerin entegrasyonla ilgili olduğunu kaydetti.

Kılavuzda, 3 terapi üzerine kurulu bütüncül bir strateji olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Birincisi, güçlü politikalarla daha sağlıklı ortamlar oluşturmak. İkincisi, tarama ve erken müdahale yoluyla yüksek risk altındaki bireyleri korumak. Üçüncüsü ise obeziteyle yaşayanlar için yaşam boyu, kişi merkezli bakıma erişimi sağlamak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında Seçil Erzan'a 102 yıl 4 ay hapis
Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın askerlik şubesindeki fotoğrafı ortaya çıktı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Polonya'daki adalet sistemini iyileştirmek için kurulan Polonya Meclisi heyeti Türkiye'ye geldi
Başkentte 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

Benzer haberler

DSÖ, dünya genelinde bir milyardan fazla kişinin obeziteyle yaşadığını bildirdi

DSÖ, dünya genelinde bir milyardan fazla kişinin obeziteyle yaşadığını bildirdi

DSÖ, 2024'te 1,3 milyon kişinin AIDS hastalığına yakalandığını bildirdi

Doktor kontrolünde kullanılmayan obezite ilaçları sağlığı tehdit ediyor

DSÖ: Gazze'de ateşkes sırasında binlerce çocuğun aşılanması cesaret verici

DSÖ: Gazze'de ateşkes sırasında binlerce çocuğun aşılanması cesaret verici
DSÖ: Tüberküloz nedeniyle her yıl bir milyon kişi hayatını kaybediyor

DSÖ: Tüberküloz nedeniyle her yıl bir milyon kişi hayatını kaybediyor
Kimyasal zehirlenmelere müdahalede "doğru bilinen yanlışlar" ölüm riskini artırıyor

Kimyasal zehirlenmelere müdahalede "doğru bilinen yanlışlar" ölüm riskini artırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet