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Dünya

Deyrizor'da İran destekli grupların düzenlediği saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Beşşar Esed rejimi ordusu saflarında çatışan İran destekli grupların, Fırat Nehri'nin doğusuna düzenlediği saldırıda 6'sı çocuk 11 sivil hayatını kaybetti.

Eşref Musa  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Deyrizor'da İran destekli grupların düzenlediği saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti

Tel Abyad

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Deyrizor'un Muhsan ilçesinde konuşlu İran destekli gruplar, karadan karaya atış yapılan silahlarla Fırat Nehri'nin doğusundaki Dhele köyünü hedef aldı.

Saldırıda 6'sı çocuk, 4'ü kadın 11 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

İran destekli grupların, daha sonra da bu saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze törenini hedef aldığı, saldırıda ölü veya yaralının olmadığı bildirildi.

Fırat Nehri'nin batısında konuşlu İran destekli gruplar ile Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden PKK/YPG'li teröristler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

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