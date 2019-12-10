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Dünya

Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland ile güvenli telefon hattı kuracak

Danimarka hükümeti, krallığın diğer üyeleri Faroe Adaları ve Grönland özerk yönetimleriyle güvenli iletişim hattı kurulması yönünde talimat verdi.

Davut Çolak   | 10.12.2019
Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland ile güvenli telefon hattı kuracak

Kopenhag

Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland özerk yönetimleriyle kriptolu iletişim için çalışma başlattı.

Danimarka Krallığına bağlı Faroe Adaları ve Grönland'a Çin, Rusya ve ABD'nin artan ilgisi üzerine harekete geçen Danimarka hükümeti, iki özerk bölge yönetimleriyle güvenli iletişim hattı kurulması için talimat verdi.

Kopenhag yönetiminin, ülkenin büyükelçilikleriyle güvenli iletişim hattı olmasına rağmen, Krallığın parçası Faroe Adaları ve Grönland özerk yönetimleriyle bu tür bir iletişim kanalının bulunmamasının eksiklik olarak gördüğü kaydedildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Jyllands-Posten'a yaptığı açıklamada, Danimarka ve Krallığın özerk bölgeleri arasında güvenli iletişim ağının bulunmamasını bir eksiklik olarak gördüğünü ifade etti.

Bu arada, Danimarka Krallığına bağlı Faroe Adaları ile buzullarla kaplı dünyanın en büyük adası Grönland, doğal zenginlikleri ve stratejik konumları dolayısıyla ABD, Çin ve Rusya'nın da ilgisini çekiyor.

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